Auf die geplante Tat wurden die Ermittler durch Nachrichten in der Telegram-Gruppe aufmerksam. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Jugendlichen stellten sie ein Mobiltelefon sowie Kleidung sicher, die auf Fotos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Die Ermittlungen dauern an. Dabei soll unter anderem geklärt werden, wie konkret der Angriff geplant war und welche Rolle die Kommunikation über Telegram dabei spielte.<BR \/><BR \/>Erst am Freitag hatte ein 13-Jähriger an einer Schule in Rom eine Lehrerin angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er versucht haben, die Tat live zu streamen. Der Jugendliche versprühte zunächst Pfefferspray und griff die Lehrerin anschließend mit einem Messer an. Ein Mitschüler konnte die Attacke stoppen. Die alarmierten Carabinieri brachten die Situation schließlich unter Kontrolle. Die Lehrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht und inzwischen wieder entlassen.