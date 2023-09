Kalabrien: 27-Jähriger bestaunt Feuerwerk und wird von Zug erfasst

Ereignet hat sich das Unglück in der kalabrischen Gemeinde Amantea. Dort wurden am Sonntagabend die Festlichkeiten zu Ehren des Schutzpatrones der Region mit einem Feuerwerk abgeschlossen.Während der 27-Jährige dieses Feuerwerk am Himmel mitverfolgte, wurde er von einem Zug, der durch den Bahnhof fuhr, erfasst. Er war auf der Stelle tot.Wie es zu diesem Zwischenfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar.Nach einer ersten Rekonstruktion soll sich der aus Como stammende 27-Jährige gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden im stillgelegten Bahnhof von Campora San Giovanni aufgehalten haben, um dem Feuerwerk beizuwohnen, das am nahen Strand entzündet wurde.Auf dem Bahnsteig sitzend, soll der 27-Jährige einen herannahenden Zug nicht bemerkt haben, der den Bahnhof auf dem Weg nach Amantea durchquerte. Der Zug erfasste ihn, der junge Mann war auf der Stelle tot.Erst in der vergangenen Woche wurde Italien von einem tragischen Zugunglück erschüttert: Nahe Turin verloren 5 Arbeiter ihr Leben, weil sie von einem Zug erfasst wurden. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass ein Fehler in der Kommunikation den Unfall ausgelöst hat: Die Strecke soll noch nicht für Arbeiten freigegeben worden sein. Mehr dazu lesen Sie hier.