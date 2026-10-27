Ziel des Projektes „Loving Home“, das die Südtiroler Organisation in enger Zusammenarbeit mit den äthiopischen Diözesen Emdibir, Soddo und Hosanna umsetzt, ist die Schaffung von Perspektiven vor Ort. Ein wesentlicher Baustein ist die Aufklärungsarbeit unter Jugendlichen. <BR \/><BR \/>Sie werden eingehend über die immensen Gefahren der illegalen Migration informiert – und darüber, dass die Hoffnungen, die viele mit einer Flucht nach Europa verbinden, selten der harten Realität entsprechen.<BR \/><BR \/>Neben der Aufklärung setzt die Organisation auf konkrete Hilfe zur Selbsthilfe: Junge Menschen in Äthiopien erhalten ein Startkapital, mit dem sie eine kleine wirtschaftliche Tätigkeit in ihrer Heimat aufbauen können. Im Kalender für das Jahr 2027 berichten einige dieser Jugendlichen selbst, welche Projekte sie dank der Hilfe aus Südtirol bereits verwirklichen konnten.<h3>\r\nIn allen Südtiroler Weltläden erhältlich<\/h3>Der Jahreskalender ist ab sofort in allen Südtiroler Weltläden sowie über die Mitglieder des Vereins gegen eine Spende erhältlich. Ein besonderer Dank der Verantwortlichen geht an die Südtiroler Sparkasse, welche die gesamten Produktionskosten des Kalenders übernommen hat. Dadurch ist garantiert, dass jeder gespendete Euro ohne Abzüge direkt in das Hilfsprojekt in Äthiopien fließt.<BR \/><BR \/>Der Verein „Südtiroler Ärzte für die Welt“ setzt seit über 25 Jahren nachhaltige Hilfsprojekte in Entwicklungsregionen um. Neben medizinischer Versorgung stehen der Zugang zu sauberem Trinkwasser, Bildung sowie die Schaffung von Zukunftsperspektiven im Mittelpunkt der Vereinsarbeit.