Kalender der Südtiroler Ärzte für die Welt ist erschienen

Der Kalender ist in allen Weltläden von Südtirol erhältlich sowie im Büro der Südtiroler Ärzte für die Welt in Bozen. - Foto: © Südtiroler Ärzte für die Welt

Dieses Jahr unterstützen die Südtiroler Ärzte für die Welt mit dem Erlös die Afghanistanhilfe. Die Not ist dort sehr groß, vor allem alleinstehende Frauen und Kinder leiden unter Hunger und Armut.



Der Kalender ist in allen Weltläden von Südtirol erhältlich sowie im Büro der Südtiroler Ärzte für die Welt in Bozen.