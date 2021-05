Kalenderaktion „Flugretter 2021“: 25.000 Euro an Notstandsfonds übergeben

Bereits zum 16. Mal wurde diese Kalenderaktion zu Gunsten des Bäuerlichen Notstandsfonds (BNF) initiiert. Auf den atemberaubenden Bildern des Kalenders sind die Hubschrauber der Landesflugrettung zu sehen.Bei der Kalenderaktion 2021 wurden 25.000 Euro gesammelt – so viel wie noch nie. Am heutigen Donnerstag wurde der Spendenscheck an BNF-Obmann Sepp Dariz übergeben.Bei den bisherigen 16 Aktionen konnten somit insgesamt 260.000 Euro für 71 Südtiroler Familien in Not, freiwillig und unentgeltlich gesammelt und über den Bäuerlichen Notstandsfonds bereitgestellt werdenObmann Sepp Dariz dankte der Südtiroler Flugrettung für die gelungene Aktion. Ein Dank gehe auch an Pfeifer Landtechnik für die Finanzierung der Grafik und den Druck der Kalender.

stol