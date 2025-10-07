<BR \/>Es sei kaum zu glauben, dass sonst niemand zu Schaden gekommen sei, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Maschine sei nämlich während des abendlichen Verkehrs mitten auf den Highway 50 gekracht. <h3>\r\nPflegerin unter Wrack eingeklemmt – Zeugen befreien sie <\/h3>\r\n„Ich bin erstaunt, dass überhaupt noch jemand an Bord sprechen konnte, bei Bewusstsein war und das Ganze überlebt hat“, ergänzte der Sprecher.<BR \/>Der Hubschrauber war laut örtlichen Medien kurz vor dem Unglück von einem nahegelegenen Krankenhaus abgeflogen. <BR \/><BR \/>An Bord waren demnach der Pilot, eine Krankenschwester und ein Rettungssanitäter. Die Frau sei unter dem Wrack eingeklemmt gewesen und habe mit Hilfe von Anwesenden befreit werden können. Die Autobahn musste Richtung Osten gesperrt werden.