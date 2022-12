Kalt, aber sonnig: Perfektes Winterwetter hält an

Skifahren am Rittner Horn bei traumhaftem Winterwetter. - Foto: © Jonas Rabensteiner

Mildere Temperaturen und nur einige Wolken

Den Neuschnee der letzten Tage konnten und können die Südtiroler am Wochenende so richtig genießen. Egal ob auf der Skipiste, bei einem Spaziergang oder im Publikum bei der Abfahrt in Gröden: Am Samstag strahlte die Sonne fast im ganzen Land. Nur im Pustertal setzte sich vor allem am Nachmittag der Nebel durch.In der Nacht auf Sonntag kühlte es dann deutlich ab: In höheren Tälern gab es teilweise strengen Frost. Am kältesten war es mit minus 20 Grad in St. Jakob in Pfitsch. Kältester Ort in den tiefen Lagen war hingegen Gargazon mit minus 10 Grad, so Hobby-Meteorologe Florian Schmalzl.Die Sonne lässt sich jedoch auch am heutigen 4. Adventsonntag schlussendlich nicht 2 Mal bitten und ein hoher Luftdruck sorgt für stabiles Winterwetter. Der Vormittag verlief bis auf einige Nebelfelder im Pustertal wolkenlos.Wettertechnisch dürfen wir uns auch auf die kommende Woche freuen. Denn eine längere trockene und sonnige Wetterphase hält an, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Am Montag und am Dienstag scheint verbreitet die Sonne mit ein paar Schleierwolken. Erst am Mittwoch nehmen die Wolken zu und die Sonne scheint nur mehr zeitweise, so der Landeswetterdienst. Mit einer freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken geht es am Donnerstag weiter.Die Temperaturen werden in der kommenden Woche zwar milder, aber weil es in der Nacht und am Morgen vielerorts frostig bleibt, dürfte der Neuschnee der letzten Tage liegen bleiben. Deshalb können sich viele Südtiroler Gemeinden wohl auf weiße Weihnachten freuen.