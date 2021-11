Kalt, aber sonnig: So geht es nach dem Wintereinbruch weiter

Das teilt Landesmeteorologe Dieter Peterlin mit.Mit dem Schnee sind indes auch die tiefen Temperaturen nach Südtirol gekommen: Kältepole am Freitagmorgen waren St. Jakob in Pfitsch mit minus 12 Grad, Pens mit minus 11 und Pfelders mit minus 9. Kälteste Stadt war Sterzing mit minus 3 Grad.„Die nächsten Tage bleiben sonnig, aber eben auch kalt“, so Peterlins Prognose. Niederschläge sind nicht in Sicht.

stol