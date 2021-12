„Kettensägen-Mord“ entpuppt sich als kaltblütig geplanter Versicherungsbetrug

Als ein Wachmann den damals 23-jährigen Andreas Plack aus Meran in den Obstwiesen in der Nähe der MeBo verblutet auffand, gingen die Ermittler sofort von Mord aus. Am linken Unterschenkel des Opfers klaffte eine tiefe Wunde, die ihm mit einer Kettensäge zugefügt worden war. Doch wie sich bald herausstellen sollte, steckte hinter diesem Fall kein Angriff aus dem Hinterhalt, sondern ein teuflischer Plan, der für Plack statt mit der erhofften Stange Geld mit dem Tod endete.