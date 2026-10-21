Kollektivvertragliche Maßnahmen seien laut Landesrätin Magdalena Amhof „ausschließlich für das im Dienst stehende Personal“ vorgesehen.<BR \/><BR \/>Staatslehrer unterliegen dem staatlichen Lohnmodell, für die Berechnung ihrer Pension zählt nur das Grundgehalt. Anders ist die Sachlage bei den Landeslehrern, für die zur Berechnung von Pension und Abfertigung neben dem Grundgehalt auch die Lehrbefähigungszulage zählt.<BR \/><BR \/>Nachgehakt im Landtag hat Brigitte Foppa (Grüne). Sie wollte wissen, wie hoch die finanziellen Nachteile sind und ob das Land gedenkt, mit Ausgleichzahlungen gegenzusteuern.<BR \/><BR \/>Die Antwort von Landesrätin Amhof ist: Nein. Sie verfüge über keine Daten. „Bei den Verhandlungen werden pensionierte staatliche Lehrpersonen aber grundsätzlich nicht berücksichtigt, denn die Kollektivverträge finden auf das im Dienst stehende Personal Anwendung. <BR \/><BR \/>Über kollektivvertragliche Regelungen können daher nur die dienst- und besoldungsrechtlichen Bedingungen aktiver Bediensteter gestaltet werden.“ Dies seien auch die Gründe, weshalb die Einrichtung eines finanziellen Ausgleichs für pensionierte staatliche Lehrpersonen „derzeit nicht geprüft“ werde, so Amhof.