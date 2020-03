Kalter Start in die Woche: Niederschläge am Nachmittag erwartet

Neuer Monat, neues Wetter. Heute fällt schon gebietsweise ein bisschen Regen und Schnee, aber nirgends viel. Morgen Nachmittag folgt ein Genuatief mit den ersten ergiebigen Niederschlägen seit Weihnachten. ☔️ Auf den Bergen bis zu ein halber Meter Neuschnee. ❄️ pic.twitter.com/K04VOJGICC — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 1, 2020

#WetterausblickHeute Abend ziehen einzelne Regen- und Schneeschauer durch, besonders im Süden und in den Dolomiten. In... Pubblicato da Florians Wetterseite su Domenica 1 marzo 2020

Das berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Sonntagabend.„Am kräftigsten regnet und schneit es in den Südstaulagen - von Ulten bis Passeier, in der Ortlergruppe und an der Grenze zum Veneto“, beschreibt auch Florian von Florians Wetterseite.Dort fallen insgesamt 30-45 Millimeter. „Am wenigsten Niederschlag fällt im Raum Bruneck, Brixen und im Reschengebiet mit 10-20 Millimeter. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 900 und 1300 Meter. Am Abend, während der stärksten Niederschläge, kann es unter Umständen bis in tiefe Lagen Schneeregen oder sehr nassen Schneefall geben.“

liz