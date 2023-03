Kalterer See: Feuer am Stadel des Weingutes Manincor – Unter Kontrolle

Kurz nach Mittag wurden am Mittwoch die Freiwilligen Feuerwehren von St. Josef am See, Kaltern/Markt und Mitterdorf alarmiert: Der neben der Straße gelegene Stadel des Weingutes Manincor war in Brand geraten. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.Am frühen Nachmittag war der Brand unter Kontrolle; doch die Überetscher Straße musste im Abschnitt gesperrt werden, damit mit Hilfe der Drehleiter Nachlöscharbeiten am Stadeldach möglich sind. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.