Kalterer See: Yacht Club Bozen feiert am Sonntag sein 70-jähriges Bestehen

3 Mal so viele Mitglieder wie zu Beginn

Vor 70 Jahren, am 9. Dezember 1954, wurde der Club damals als „Union Yachtclub Bozen“ gegründet. Bereits 1946 begann am Kalterer See die Segelaktivität und im Jahr 1949 kam es zur Gründung des Segelvereins Kalterer See.1956 wurde der „Union Yachtclub Bozen“ in Genua als Club registriert und in „Yachtclub Bozen“ umbenannt. Ein Jahr später kam dann der Beschluss zum Bau eines Bootshauses.In den darauffolgenden Jahren wuchs der Club und fuhr mehrere sportliche Erfolge ein. Zum Beispiel überzeugte Oskar Dalvit bei den Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro 1980, den Italienmeisterschaften in Venedig und Europameisterschaften 1984 in Kopenhagen, wo er jeweils Erster wurde.Im Jahr 1954 zählte der Club 17 Mitglieder, diese Zahl hat sich mittlerweile verdreifacht: Der Club besteht derzeit aus 51 Mitgliedern. Der Präsident des Clubs ist Dr. Christian Baron Dürfeld Giovanelli, Sportleiter ist Gregor Stimpfl, Sekretär ist Christian Kaspareth.