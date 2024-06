Kaltern: 24-Jährige von Auto angefahren – mittelschwer verletzt

Laut ersten Informationen wurde die Fußgängerin gegen 22 Uhr in Unterplanitzing am Parkplatz beim Biergarten von einem Auto angefahren. Genauere Details zum Unfallhergang liegen derzeit nicht vor.Die 24-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz in die Notaufnahme des Bozner Spitals eingeliefert.Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri