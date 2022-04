Kaltern: 80-Jähriger stürzt 4 Meter über Mauer

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt: Der Mann stürzte offenbar um 14 Uhr über eine Begrenzungsmauer und einen Zaun 4 Meter tief. Dabei verletzte er sich am Becken, an der Schulter und am Fuß. Die Verletzungen werden als schwer eingestuft.Der Rettungswagen und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 wurden alarmiert: Der Mann wird im Bozner Krankenhaus behandelt.