Kaltern: Auto geht in Flammen auf

Foto: © FFW Kaltern Markt

Die Alarmierung erfolgte um kurz vor 16 Uhr: In der Bahnhofstraße bei der Kellerei in Kaltern hatte ein Pkw Feuer gefangen.Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Auto bereits vollständig in Brand. Die mit Atemschutz ausgerüsteten Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, das Fahrzeug wurde dennoch völlig zerstört.Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.