Kaltern: Bus in Vollbrand

Die Alarmierung erreichte die Freiwilligen Feuerwehren um kurz vor 6 Uhr: Ein Bus war auf der Weinstraße in Brand geraten.





Da die Ortsangaben zunächst unklar waren, wurde der Brand zwischen Tramin und Kaltern angenommen, weshalb als erstes die Wehren von Tramin und St. Josef am See verständigt wurden.Auf dem Hinweg zur Einsatzstelle wurde schnell klar, dass der Bus unmittelbar unterhalb des Dorfzentrums von Kaltern nahe dem Restaurant Ritterhof in Vollbrand stand, weshalb die Wehr von Kaltern-Markt nachalarmiert wurde.Unter schwerem Atemschutz konnten die Wehrmänner den Brand bekämpfen und unter Kontrolle bringen.Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, zum Zeitpunkt des Brandes war der Kleinbus abgesehen vom Fahrer leer. Das Fahrzeug selbst brannte vollständig aus.Im Einsatz standen die Feuerwehren von Tramin und Kaltern-Markt mit insgesamt 5 Fahrzeugen und rund 40 Mann, St. Josef rückte nicht aus.Während der Löscharbeiten musste die Weinstraße in diesem Abschnitt vollständig für den Verkehr gesperrt werden.Die Carabinieri ermitteln nun die Ursache des Brandes.

liz