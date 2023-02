Die Freiwillige Feuerwehr von Kaltern Markt wurde gegen 13 Uhr alarmiert. Ein in der Kellereistraße geparkter Linienbus hatte aus vorerst unerkläörter Ursache Feuer gefangen.Beim Eintreffen der Wehrleute stand der Bus bereits in Vollbrand. Die mit Atemschutz ausgerüsteten Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen.Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.