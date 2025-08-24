Der Unfall ereignete sich um die Mittagszeit in Gmund bei Klughammer.<BR \/><BR \/>Eine Person stürzte mit einer Erntemaschine über die Straßenböschung und wurde dabei unter der Maschine eingeklemmt. Weitere anwesende Erntehelfer befreiten ihn und setzten den Notruf ab.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204143_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Binnen weniger Minuten trafen das Weiße Kreuz Unterland, die Feuerwehren von Tramin und St. Josef am See sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 1 am Unfallort ein. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204146_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Erntehelfer hatte sich infolge des Unfalls erheblich verletzt, war aber glücklicherweise immer ansprechbar. Nach der Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus geflogen. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.