Kaltern: Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung im Keller

Am gestrigen Donnerstagabend wurden mehrere Feuerwehren in Kaltern zu einem Brand der Alarmstufe 2 in einem Wohngebäude gerufen. Beim Eintreffen der Wehren stellte sich allerdings heraus, dass kein Feuer ausgebrochen war.