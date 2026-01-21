In der Europastraße in Kaltern kam es am heutigen Mittwoch gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine einheimische Frau wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und erlitt Kopfverletzungen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264671_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung wurde die Leichtverletzte mit einem Rettungswagen ins Bozner Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kaltern\/Markt, ein Rettungswagen sowie die Behörden.