Kaltern: Große Suchaktion nach Noah Sepp

In Kaltern wird der 15-jährige Noah Sepp vermisst: Feuerwehren, Bergretter, die Behörden und Hundestaffeln suchen nach dem Jugendlichen, der am Sonntag gegen 11 Uhr in der Maria-Theresien-Straße zum letzten Mal gesehen wurde.