Kaltern: Mehrere Weine prämiert

Anlässlich der Jubiläen – 20 Jahre wein.kaltern und 10 Jahre Kalterersee-Charta – haben sich die Initiative wein.kaltern und die Kalterersee-Arbeitsgruppe etwas Besonderes überlegt: Die Gemeinschaftsfüllung, produziert aus den Kalterersee-Weinen der Kalterer Weinproduzenten.Nur die besten Kalterersee-Weine dürfen sich mit dem Qualitätssiegel Kalterersee-Charta schmücken. Auch die Gemeinschaftsfüllung wurde zur diesjährigen Verkostung eingereicht und hat diese erfolgreich bestanden. Die Cuvée präsentiert sich in einem leuchtenden, kräftigen Rubinrot und überzeugt mit fruchtigen Noten gepaart mit würzigen Elementen. Im Zuge der Veranstaltung wurde zudem das neue Imagevideo von wein.kaltern vorgestellt. Ein Werbevideo, welches Interessierte auf eine Reise durch die traumhafte Reblandschaft von Kaltern am See führt und neugierig auf Mehr macht.Kalterersee-Charta Weine 2020Gemeinschaftsfüllung Kalterersee cl. sup. – Alle WeinproduzentenKalterersee Klassisch Sea – Andi SölvaKalterersee Klassisch vigna Windegg – Josef BriglBischofsleiten Kalterersee Auslese Klassisch – Castel SalleggKalterersee Dominikus cl. sup. – Weingut DominikusLeuchtenberg Kalterersee cl. sup. – Kellerei KalternQuintessenz Kalterersee cl. sup. – Kellerei KalternKalterersee Klassisch – Wein- und Sektkellerei KettmeirKalterersee cl. sup. Plantaditsch – Weingut KlosterhofKalterersee cl. sup. Alexander - Weingut Nicolussi-LeckKalterersee cl. sup. Klaser Hecht – Weingut NiklasKalterersee cl. sup. Preyer – Weingut OberpreyhofDeSilva Kalterersee cl. sup. Peterleiten – Weingut Peter SölvaKalterersee cl. sup.– Weingut PrälatenhofNOVIS Kalterersee cl. sup. – Weingut RitterhofKalterersee cl. sup. scheinheilig – Weingut SeeperleKalterersee cl. sup. – Weingut SteflhofKalterersee cl. sup. Quirinus – Weingut St. QuirinusKalterersee cl. sup. Leitn – Weingut UnterhoferÄltere JahrgängeKalterersee cl. sup. Plantaditsch R. 2018 – KlosterhofKalterersee 2018 Erbe und Auftrag – Andi Sölvapelagium Kalterer See cl. sup. 2019 BIO – WeinGut Seppi

