<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr: Aus ungeklärter Ursache hatte eine einheimische Frau auf der Weinstraße auf der Höhe des Kartheiner Kreisverkehrs die Kontrolle über ihren Pkw vom Typ Fiat 500 verloren und war gegen eine Leitplanke geprallt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224576_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Durch die Wucht des Zusammenpralls überschlug sich das Auto und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die einzige Insassin konnte sich nicht selbstständig befreien. <BR \/><BR \/>Die angerückten Freiwilligen Feuerwehren Kaltern-Markt und Mitterdorf bargen die Verletzte und übergaben sie den Sanitätern des Weißen Kreuzes Überetsch. Die Südtirolerin wurde dann ins Bozner Krankenhaus gebracht. Sie ist ersten Informationen zufolge nicht schwer verletzt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224579_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Zur Unfallstelle rückten auch die Carabinieri von Kaltern aus, die die Erhebungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen haben. <BR \/><BR \/>Während des Einsatzes musste der Straßenabschnitt komplett gesperrt werden – der Verkehr wurde umgeleitet, es kam jedoch über längere Zeit zu Verzögerungen.