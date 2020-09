Gegen 16 Uhr wurden die Wehrleute zu einer Tierrettung in ein Weingut gerufen.Dort hatte sich ein junges Reh mit seinen Hörnern in einem als Vogelschutz dienendem Netz verheddert.Das Tier konnte von den Wehrleuten rasch befreit werden, woraufhin es unverletzt in den Wald zurückkehrte.

liz