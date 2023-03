Kaltern: Scooter 2 Wochen nach Diebstahl als Gerippe wiedergefunden

Foto: © rm

„Schade um den Scooter“

Durch den Sattel bohrten die Diebe das Schloss auf, um Helm und Papiere unter dem Sitz zu entwenden. - Foto: © rm

Am Freitagabend vor 2 Wochen hatte der Kalterer seinen Scooter am Rottenburgerplatz geparkt und abgeschlossen. Als er am nächsten Morgen mit dem Bus zurückkam, um den Scooter zu holen, war er verschwunden.„Wir haben sofort am Montag Anzeige bei den Carabinieri erstattet“, berichtet sein Vater. Aber das Moped blieb unauffindbar – bis zum heutigen Donnerstag: Da entdeckten es Hundehalter nahe des Hundeauslaufplatzes in Oberplanitzing.„Die Hunde hatten auf etwas angeschlagen, das sie offenbar in den Büschen bemerkt hatten“, berichtet die Schwester des Diebstahlopfers. „Als ihre Besitzer nachsehen gingen, fanden sie den Scooter – besser gesagt, das, was von ihm übrig ist.“Der Boden, die Scheinwerfer, das Kennzeichen sind abgebaut. Im Sattel klafft ein Loch: „Sie haben den Sattel aufgebohrt, um den Helm daraus stehlen zu können“, berichtet der Vater. „Wahrscheinlich haben sie ein paar Ersatzteile gebraucht. Es ist alles zerrissen, die Kabel sind herausgerissen...“ Seine Tochter ergänzt: „Interessanterweise funktioniert der Motor noch.“ Doch das nützt der geschädigten Familie nun auch nicht mehr: „Wir werden den Scooter verschrotten, die Reparatur würde sich nicht lohnen.“Leid tut es ihnen trotzdem darum: „Er war 10 Jahre alt, hat aber perfekt funktioniert. Es war das erste Mal, dass der Sohn ihn heuer aus der Garage geholt hat“, sagt sein Vater.Hinweise auf die Täter gibt es nicht: „Die Carabinieri haben uns gesagt, die Diebe müssen einen ziemlichen Radau gemacht haben; sie sind wohl auch damit herumgefahren.“ Dass seit dem Diebstahl fast 2 Wochen vergangen sind, nützt den Dieben: „Nach 7 Tagen können die Ermittler die Bilder der Überwachungskameras nicht mehr nachprüfen“, berichtet der Vater.