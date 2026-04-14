<BR \/>Die Vorfälle sollen sich zwischen dem 30. und 31. März jeweils in der Zeit von 11 bis 13 Uhr ereignet haben. Unbekannte Täter sollen dabei die vorderen Seitenscheiben mehrerer Fahrzeuge eingeschlagen haben, die auf einem öffentlichen Parkplatz in der Ortschaft Klughammer abgestellt waren.<BR \/><BR \/> Aus den Autos seien persönliche Gegenstände, Bargeld sowie Dokumente entwendet worden. Betroffen waren drei Touristen, allesamt aus Deutschland.<BR \/><BR \/>Die umgehend aufgenommenen Ermittlungen der Carabinieri von Kaltern führten zu konkreten Verdachtsmomenten gegen den nun angezeigten Mann. Dieser ist den Ordnungskräften bereits wegen Vermögensdelikten bekannt.<BR \/><BR \/>Dem 29-Jährigen wird insbesondere ein Einbruch zur Last gelegt, der sich am 30. März auf dem Parkplatz Klughammer zum Nachteil eines deutschen Urlaubers ereignet hat.