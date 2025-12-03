Bei Kaltern unterhalb des Radweges ist ein Traktor samt Anhänger am heutigen Mittwoch gegen 14.30 Uhr vom Weg abgekommen und eine Böschung hinuntergerutscht. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245960_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Fahrzeuglenker wurde beim Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Er konnte selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen und die Einsatzkräfte alarmieren.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245963_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Unterplanitzing, Oberplanitzing und St. Michael\/Eppan rückten umgehend aus, um den Traktor zu bergen. Gegen 17 Uhr war der Einsatz schließlich beendet und die Wehren konnten wieder abrücken.