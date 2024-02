Zum Unfall kam es gegen 11.50 Uhr in der Maria-Theresien-Straße in Kaltern/Markt, nahe der Mittelschule.Die Fahrer der beiden Fahrzeuge verletzten sich leicht. Sie wurden vom Weißen Kreuz erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus nach Bozen gebracht.Die Freiwilligen Feuerwehren von Kaltern/Markt und Kaltern Mitterdorf kümmerten sich um die Aufräumarbeiten.