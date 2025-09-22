Am heutigen <b>Montag<\/b> ziehen vom Vinschgau her einige Schauer durch. Im Laufe des Nachmittags trocknet es von Westen her wieder ab, gegen Abend lockert die Bewölkung etwas auf. Die Höchstwerte bleiben gedämpft: In Sterzing werden maximal 17 Grad erreicht, in Bozen 21 Grad.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="344780" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Der <b>Dienstag<\/b> startet zunächst trocken. Am Nachmittag sind jedoch erneut Schauer möglich, vereinzelt auch Gewitter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 19 Grad im Wipptal und 23 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Am <b>Mittwoch<\/b> überwiegen die Wolken, dazu regnet es immer wieder.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Donnerstag<\/b> bleibt es wechselhaft: Neben sonnigen Phasen sind einzelne Schauer zu erwarten. <BR \/><BR \/>Am <b>Freitag<\/b> bestimmen erneut viele Wolken und zeitweiliger Regen das Wettergeschehen, während der <b>Samstag<\/b> voraussichtlich überwiegend bewölkt verläuft, mit nur vereinzelten Niederschlägen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aktuelle Informationen und Details zur Wetterlage finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a>