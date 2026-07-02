Die kräftigen Gewitter haben am gestrigen Mittwoch in mehreren Landesteilen rund 50 Feuerwehreinsätze ausgelöst, wie der Landesfeuerwehrverband in einem Beitrag auf Facebook schreibt. Die Freiwilligen Feuerwehren rückten unter anderem zu überfluteten Straßen und Kellern, umgestürzten Bäumen, Sturmschäden sowie kleineren Muren und Vermurungen aus. <BR \/><BR \/>Sehen Sie hier die Bilder der Einsätze: <BR \/><embed id="dtext86-75437154_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Dank des raschen und koordinierten Einsatzes konnten die Schadensstellen zügig abgearbeitet und größere Folgeschäden verhindert werden. Gegen Abend hat sich die Wetterlage weitgehend beruhigt und die Zahl der Neueinsätze ist deutlich zurückgegangen. Ein herzlicher Dank gilt allen Einsatzkräften, die mit großem Engagement für die Sicherheit der Bevölkerung im Einsatz standen, heißt es abschließend in dem Beitrag.