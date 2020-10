Kaltfront in Südtirol: Temperatursturz, Schneefall, Niederschläge

Besonders im Dolomitenraum kann es im Tagesverlauf bis in die Täler schneien, meist bis etwa 1200 m herunter, zum Teil aber auch tiefer.30 Zentimeter Neuschnee gibt es bereits auf der Rossalm in Prags, 28 Zentimeter auf der Seiser Alm und 15 Zentimeter Neuschnee fielen auf den Rotwandwiesen in Sexten, berichtet Hobbymeteorologe Florian.Der Sonntag verläuft laut Landeswetterdienst unbeständig und zeitweise fällt schwacher bis mäßiger Niederschlag. In den Dolomiten regnet und schneit es am häufigsten. Die Schneefallgrenze liegt je nach Niederschlagsintensität zwischen 1200 und 1600 m, am Abend sind Flocken bis 1000 m möglich. Richtung Vinschgau fällt allerdings kaum Niederschlag.Durch den kühlen Nordwind in den Tälern sind die Höchstwerte gefühlt noch kühler. Sie reichen von 3 bis 14 Grad.Auf den Bergen ist es deutlich kälter als an den Vortagen mit Minusgraden ab 1800 m. In 3000 m Höhe liegen die Temperaturen um -9°C.Winterliche Fahrverhältnisse sind somit in Teilen von Gröden, des Gadertals, in Prags und generell im Hochpustertal möglich. Auf den Bergen kann im äußersten Südosten bis zu ein halber Meter Neuschnee fallen. Vorsicht bei Autofahrten in diesen Gebieten.

