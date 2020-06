Kaltfront brachte Sturm, Regen, Blitz und Donner

Die Kaltfront sorgt nicht nur kurzzeitig für Starkregen, Gewitter und Sturmböen. Sondern auch für interessante Wolkenformationen wie hier in St. Georgen. 📷 Michael Gostner pic.twitter.com/FuuWGQKnNc — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 29, 2020

Landesmeteorologe Dieter Peterlin zieht nach dem Durchzug der Kaltfront am Montag Bilanz:„Kräftige Regenschauer, starke Windböen mit 73 Kilometer pro Stunde etwa in Salurn, südtirolweit 280 Blitze. Die Kaltfront sorgte zudem für spektakuläre Wolkenformationen, so etwa in St. Georgen im Pustertal.“„Die Luftmassen wechselten von warm/schwül auf warm/trockener. Was nun am Nachmittag folgt, ist etwas Sonne“, so der Experte. Die Höchstwerte gehen im Vergleich zu den letzten Tagen etwas zurück und reichen von 21Grad bis 28 Grad.Am Dienstag bestimmt eine westliche Anströmung mit milden und feuchten Luftmassen das Wetter.Der Tag startet in einigen Landesteilen mit Hochnebelfeldern, sonst ist recht sonnig. Tagsüber stellt sich eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken ein, am Nachmittag bzw. Abend sind einzelne gewittrige Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen. Mit 23 Grad bis 31Grad entsprechen die Höchsttemperaturen der Jahreszeit.

stol