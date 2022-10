Kamikaze-Drohnen mitten in Kiew – Luftangriffe in gesamter Ukraine

Foto: © APA/AFP / SERGEI SUPINSKY

„Der Feind wird uns nicht brechen“

Foto: © ANSA / US Amministrazione statale regio

Getroffenes Wohngebäude: 18 Menschen gerettet, eine Frau getötet

Foto: © ANSA / SERGEY SHESTAK

Atomkraftwerk Saporischschja erneut vom Stromnetz getrennt

Foto: © ANSA / VADYM SARAKHAN

„Die Russen denken, dass es ihnen helfen wird, es zeigt ihre Verzweiflung“

Foto: © ANSA / US POLIZIA UCRAINA

In der Nacht und den ganzen Morgen sei das Land angegriffen worden, teilte Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Montag mit. In Kiew sei ein Wohngebäude getroffen worden. Selenskyj verurteilte die Angriffe als Terror gegen die Zivilbevölkerung.Zum ersten Mal sind iranische Shahed-136-Drohnen über die ukrainische Hauptstadt Kiew geflogen und haben Gebäude zerstört.„Der Feind kann unsere Städte angreifen, aber er wird uns nicht brechen“, schrieb Selenskyj im Nachrichtenkanal Telegram. Berichte über russische Angriffe gab es neben Kiew auch aus den Gebieten Sumy, Dnipropetrowsk und Odessa. Kremlnahe russische Militärblogger berichteten von einem Beschuss insbesondere der Energieinfrastruktur des Landes. Der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj sprach laut Reuters von landesweit „einigen“ Todesopfern.In Kiew wurde der Luftalarm nach mehr als 3 Stunden aufgehoben. Die Stadtverwaltung rief die Menschen am Montagvormittag dazu auf, dennoch weiter vorsichtig zu sein und im Falle von erneutem Alarm sofort Schutzräume aufzusuchen. Wie schon eine Woche zuvor war das Stadtzentrum von den Explosionen betroffen. Laut Bürgermeister Witali Klitschko wurde auch der belebte Innenstadtbezirk Schewtschenkiwskyj getroffen.Aus einem getroffenen Wohnhaus seien bisher 18 Menschen gerettet worden, schrieb Klitschko auf Telegram. Eine Frau sei ums Leben gekommen, eine weitere Person sei noch unter Trümmern eingeschlossen, sagt Klitschko vor der Presse. „Alles, was hier geschieht, ist Terrorismus.“ Laut Klitschko hatte ein Drohnenangriff zu einer Explosion in dem Haus geführt.Auch aus der Region Dnipropetrowsk wurde ein Raketeneinschlag gemeldet: In einer Energieanlage sei ein großes Feuer ausgebrochen, teilte der Gouverneur Waletyn Resnitschenko mit. Das Atomkraftwerk Saporischschja ist zudem nach ukrainischen Angaben erneut vom Stromnetz getrennt worden. Russische Truppen hätten abermals Umspannwerke in von der Ukraine kontrolliertem Gebiet beschossen, teilt das staatliche ukrainische Energieunternehmen Energoatom mit. Das AKW werde nun über Dieselgeneratoren versorgt.Das ukrainische Militär hat seit Sonntagabend nach eigenen Angaben 37 russische Drohnen abgeschossen. Das seien um die 85 bis 86 Prozent der Drohnen, die bei den jüngsten Angriffen eingesetzt worden seien, teilte ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe mit. Das sei ein „ziemlich gutes Ergebnis“. Der Sprecher fügte hinzu, dass sämtliche Drohnen vom Süden aus in die Ukraine eingeflogen seien.Selenskyjs Stabschef Andrij Jermak sprach auf Telegram von Angriffen mit sogenannten Kamikaze-Drohnen. „Die Russen denken, dass es ihnen helfen wird“, sagte Jermak, „ es zeigt ihre Verzweiflung.“