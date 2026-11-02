Aus bislang ungeklärter Ursache fing der Kamin eines Wohngebäudes Feuer. Ein Mann befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude. Er konnte sich selbstständig ins Freie in Sicherheit bringen, atmete dabei jedoch Rauchgase ein und erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes Sektion Mals übernahmen vor Ort die Erstversorgung. Weitere Personen wurden nicht verletzt.<BR \/><BR \/>Um an sämtliche Glutnester zu gelangen und ein Ausbreiten der Flammen auf den Dachstuhl zu verhindern, mussten die Wehrmänner das Dach des Gebäudes stellenweise aufschneiden und nachlöschen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Taufers im Münstertal, Laatsch sowie Mals mit der Drehleiter. Ebenfalls vor Ort waren das Weiße Kreuz Mals und die Carabinieri zur Aufklärung der Brandursache.