Vor der Inbetriebnahme sollte sichergestellt werden, dass die Heizanlage ordnungsgemäß gewartet und überprüft wurde. Dies gilt für sämtliche Heizsysteme, unabhängig davon, ob sie mit Öl, Gas oder Holz betrieben werden. Besondere Vorsicht ist nach Umbau- oder Sanierungsarbeiten geboten. Veränderungen an Gebäuden oder Heizungsanlagen können Auswirkungen auf die Funktion von Feuerstätten und Abgasanlagen haben und sollten daher fachkundig überprüft werden.<BR \/><BR \/>„Die Sicherheit muss immer oberste Priorität haben. Vor dem ersten Einheizen sollte man sich vergewissern, dass die Anlage technisch in Ordnung ist und alle vorgeschriebenen Kontrollen durchgeführt wurden. Gerade nach Sanierungen oder längeren Stillstandszeiten empfiehlt sich eine besonders sorgfältige Überprüfung“, betonen Christian Gross, Obmann der Hafner und Richard Schupfer, Sprecher der Arbeitsgruppe KO durch CO.<h3>\r\nHeizen nur mit trockenem Holz<\/h3>Wer mit Holz heizt, sollte ausschließlich trockenes und geeignetes Brennholz verwenden. Feuchtes Holz führt nicht nur zu einer schlechteren Verbrennung und höheren Emissionen, sondern begünstigt auch die Ablagerung von Ruß in den Abgasanlagen. Ebenso wichtig ist eine ausreichende Luftzufuhr. Nur wenn genügend Verbrennungsluft vorhanden ist, kann eine Feuerstätte sicher und effizient betrieben werden.<BR \/><BR \/>Die Kaminkehrer und Hafner erinnern zudem daran, auf ungewöhnliche Rauch- oder Gasentwicklungen zu achten. Treten Rauchgase in den Wohnraum aus oder besteht der Verdacht auf einen Gasaustritt, sollte umgehend die Feuerwehr verständigt werden. In solchen Situationen können Rauch- und CO-Melder einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit leisten, indem sie frühzeitig auf Gefahren aufmerksam machen.<h3>\r\nWarnsignale ernst nehmen<\/h3>„Viele Gefahren lassen sich durch regelmäßige Wartung und einfache Vorsichtsmaßnahmen vermeiden. Wer seine Anlage fachgerecht betreibt, und mögliche Warnsignale ernst nimmt, sorgt für einen sicheren und störungsfreien Start in die Heizsaison“, so die beiden Funktionäre abschließend. Neue Feuerstellen sollten nur von Fachleuten installiert werden, die mit der Ausstellung der Konformitätserklärung den sicheren Betrieb der Anlage garantieren.<BR \/><BR \/>Die Kaminkehrer und Hafner im lvh empfehlen daher allen Haushalten und Unternehmen, die Heizungsanlage rechtzeitig überprüfen zu lassen und beim ersten Einheizen mit besonderer Sorgfalt vorzugehen. So steht einer sicheren und effizienten Wärmeversorgung in den kommenden Monaten nichts im Wege.