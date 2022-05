Kampf der Mafia: U-Kommission heute in Bozen

Bei dem Austausch dabei sind Spitzenvertreter aller Ordnungskräfte in Südtirol sowie der Direktor der Zollagentur.Im Mittelpunkt der Erörterungen mit den Mitgliedern der Untersuchungskommission steht das Phänomen der mafiösen und anderer krimineller Vereinigungen.Wie die Abgeordnete Michaela Biancofiore (Coraggio Italia), die auch der Kommission angehört, in einer Aussendung erinnert, sei man leider in den vergangenen Jahren auch hierzulande von mafiösen Infiltrationsversuchen nicht verschont geblieben; diese seien aber sofort von den Ordnungskräften und der Justiz aufgedeckt worden.