Kampf gegen den Drogenhandel: 47-Jähriger in Bozen festgenommen

2 Anzeigen wegen Drogenhandel

Nachdem Anwohner in der Bozner Turinstraße immer wieder verdächtige Aktivitäten gemeldet hatten, verstärkten die Fahnder der Drogenabteilung in der Bozner Quästur die Kontrollen in diesem Gebiet.Dabei fiel den Beamten ein bereits polizeibekannter Drogendealer auf, der immer wieder verdächtige Personen in seine Wohnung lockte. Die Polizisten führten daraufhin eine Durchsuchung durch, bei der 500 Gramm Haschisch im Kühlschrank versteckt gefunden wurden. Der 47-jährige Italiener wurde daraufhin unverzüglich festgenommen und in das örtliche Gefängnis überstellt.Die Kontrollen der Quästur wurden auch auf das Don-Bosco-Viertel ausgeweitet. Dort konnten die Beamten einen tunesischen Staatsbürger ausfindig machen, der sehr aktiv im Heroinhandel tätig war.Der Mann, der von den Polizisten unbemerkt verfolgt wurde, wurde mit 15 Päckchen erwischt, die insgesamt eine Menge von 35 Gramm Heroin enthielten. Er hatte sie unter einem Stein am Eisack in der Nähe der Reschenbrücke versteckt.In Leifers wurde ebenfalls ein bereits polizeibekannter Italiener angezeigt, nachdem er bei einer Kontrolle mit 10 Gramm Kokain und 65 Gramm Haschisch erwischt wurde.