Die Carabinieri des Ermittlungsdienstes Bozen haben zwei albanische Staatsbürger festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Kreis junger Menschen mit Drogen versorgt zu haben. Die Festnahmen erfolgten nach mehrtägigen Beobachtungen und Ermittlungen. Erst vor wenigen Wochen hatten die Beamten bei einem anderen Einsatz Drogen sichergestellt.<BR \/><BR \/>Die Ermittler durchsuchten die Wohnung der beiden Männer mit Unterstützung einer Hundestaffel der Finanzpolizei. Dabei fanden sie 100 Gramm Kokain, aus denen nach Schätzungen rund 348 Dosen hätten gewonnen werden können. Zudem stellten die Beamten eine größere Menge Streckmittel, eine elektronische Präzisionswaage, eine Presse zur Verpackung der Drogen sowie 2500 Euro Bargeld sicher. Das Geld könnte aus dem Drogenhandel stammen.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus entdeckten die Einsatzkräfte zwei Sturmhauben, drei Nachbildungen von Schusswaffen und einen Elektroschocker. Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt und werden nun genauer untersucht.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der erforderlichen Formalitäten wurden die beiden Festgenommenen in das Bozner Gefängnis gebracht. Sie stehen der Justizbehörde zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Der Einsatz ist Teil der laufenden Ermittlungen der Carabinieri gegen den Drogenhandel in Südtirol. Ziel ist es, die Versorgungswege aufzudecken und den illegalen Vertrieb von Betäubungsmitteln zu unterbinden – insbesondere auch dort, wo junge Menschen betroffen sein könnten.