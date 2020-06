Erbitterter Kampf um Erbe von „El Chapo“ fordert 16 Tote

Nach einem Schusswechsel auf einer Straße nahe Tepuche im Bundesstaat Sinaloa seien 7 Leichen in einem Lieferwagen gefunden worden, teilte der regionale Sicherheitsminister Cristobal Castaneda am Donnerstag mit.Einige Stunden später seien in dem Ort 9 weitere Leichen entdeckt worden. Die Schießereien dauerten nach Angaben des Ministers insgesamt 6 Stunden. Bei allen Toten handelt es sich demnach um Mitglieder der Drogengangs. Die Toten seien schwer bewaffnet gewesen und hätten kugelsichere Westen getragen. Laut Castaneda gab es seit Ende Mai bereits 8 andere Kämpfe zwischen Drogenbanden in der Region.In diesen Gefechten geht es mexikanischen Medien zufolge um die Kontrolle über das früher von Guzman angeführte Sinaloa-Kartell. Dabei stehen sich eine von den Söhnen Guzmans angeführte Gruppe und eine Bande unter Ismael „El Mayo“ Zambada gegenüber, der lange als die Nummer 2 des Kartells galt.„El Chapo“ hatten die mexikanischen Behörden 2017 an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Dort wurde er im Juli 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt.

apa