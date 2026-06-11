„Wir haben die sehr ernsten Folgen gesehen, die aus Online-Medien erwachsen können“, erklärte Kulturminister Marc Miller. „Die Sicherheit von Kindern darf kein bloßer Nebengedanke sein.“ Deshalb sollten Social-Media-Konten künftig erst ab einem Alter von 16 Jahren eröffnet werden können.<BR \/><BR \/>Im Dezember war in Australien als erstem Land der Welt ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Kraft getreten. Es folgten inzwischen mehrere Länder, in denen ein solcher Schritt vollzogen beziehungsweise in die gesetzgeberischen Wege geleitet wurde. Auch in Österreich ist ein Social-Media-Verbot bis zum Alter von 14 Jahren geplant.