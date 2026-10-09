Die Stadtverwaltung hat bereits zu Jahresbeginn Maßnahmen eingeleitet, nachdem die Zahl der Kaninchen auf dem Friedhof deutlich gestiegen war und die Schäden an der Bepflanzung zunahmen. Der zuständige Landeswildtierdienst wurde eingeschaltet. Auch der Trentiner Jagdverband erklärte sich bereit, die Fangaktion zu unterstützen, berichtet die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“.<BR \/><BR \/>Sobald die Landesregierung grünes Licht gibt, sollen die Kaninchen mit Netzen und einer Treibergruppe eingefangen werden. Ein Tierarzt wird anschließend die Tiere untersuchen und nach Geschlechtern trennen. Die Stadt will sie danach in geeigneten Einrichtungen unterbringen. Durch die getrennte Unterbringung von Männchen und Weibchen soll eine unkontrollierte Vermehrung verhindert werden.<BR \/><BR \/>Die Fangaktion soll in den kommenden Tagen beginnen, spätestens aber vor Allerheiligen.<BR \/><BR \/>Ein Problem bleibt die große Zahl an Kaninchen in der Umgebung des Friedhofs. Die Tiere halten sich inzwischen auch in der Nähe des Wissenschaftsmuseums Muse und entlang der Etsch auf.