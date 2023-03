Kann Alexander Gruber schon bald in Hausarrest?

Am Freitag soll darüber befunden werden

Gruber könnte bei seiner Schwester unterkommen

U-Richter Ivan Perathoner hat wegen einer möglichen Tatwiederholungsgefahr die weitere Beugehaft im Gefängnis für nötig befunden. Laut Verteidiger Lofoco bestehe diese Gefahr allerdings nicht. Eine Sicherungsverwahrung im Hausarrest würde ihm zufolge ausreichen. So stellte er einen entsprechenden Antrag ans Freiheitsgericht.Voraussichtlich am kommenden Freitag wird dieses darüber befinden. Bis dahin muss ein geeigneter Platz gefunden werden, an dem Gruber unter Hausarrest gestellt werden könnte.Denn die Hausmeisterwohnung in der Landeshotelfachschule in Meran, vor der Gröber in der Nacht auf den 19. Februar mit tödlichen Verletzungen aufgefunden worden war, ist weiterhin beschlagnahmt.Ein geeigneter Ort für einen etwaigen Hausarrest dürfte nun gefunden sein: Grubers Schwester soll sich bereit erklärt haben, ihren Bruder für den Fall, dass der Antrag angenommen wird, bei sich unterzubringen.