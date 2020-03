Kann ich am Wochenende Lebensmittel einkaufen?

Die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus werden laufend aktualisiert und sind mitunter unklar. Viele Bürger wollen sich an die Vorschriften halten, wissen oft aber nicht wie. Eine große Frage ist, ob die Lebensmittelgeschäfte am Wochenende offen haben. Was sie am Freitag noch tun dürfen, darüber informiert STOL-Reporter Ivo Zorzi.