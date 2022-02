Kann man Lebensmittel auf dem Balkon lagern?

Die meisten Gemüsearten sind für die Lagerung im Freien gut geeignet. Auch Milchprodukte wie Joghurt und Käse können bei Temperaturen bis maximal plus 7 Grad Celsius draußen aufbewahrt werden. Eier, Butter und Marmelade vertragen sogar Temperaturen bis plus 10 Grad.Kälteempfindliche Produkte wie Tomaten, Gurken, Bananen und andere exotische Früchte sind jedoch besser in der Küche aufgehoben. Frisches Fleisch, frischer Fisch und andere leicht verderbliche Produkte sollten aus Gründen der Lebensmittelsicherheit im Kühlschrank bleiben, idealerweise auf dem Fach gleich oberhalb des Gemüsefachs, wo die Temperatur am niedrigsten ist.Starke Temperaturschwankungen, wie sie nach kalten Nächten an sehr sonnigen Tagen auftreten können, fördern die Vermehrung von Mikroorganismen und damit den vorzeitigen Verderb von Lebensmitteln. Dies gilt es zu beachten. Auch sollten Lebensmittel immer im Schatten aufbewahrt und nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Außerdem sollten Lebensmittel nicht frieren. Verarbeitete Lebensmittel sollten wasser-, luft- und geruchsdicht verschlossen sein, entweder in der Originalverpackung oder in gut schließenden Vorratsbehältern, damit sie keine ungebetenen Gäste, Vögel beispielsweise, anlocken. Auch eine geräumige Kühltasche oder Kühlbox kann hierbei dienlich sein.Frisch gekochte, noch heiße Speisen können zum rascheren Abkühlen auf den Balkon gestellt werden, bevor sie in den Kühlschrank kommen. Die kalte Jahreszeit bietet zudem eine gute Gelegenheit, um mal wieder den Kühlschrank zu reinigen und das Gefrierfach abzutauen. Denn während dieses Vorgangs und bis zum neuerlichen Einräumen können die tiefgefrorenen bzw. zu kühlenden Lebensmittel gut auf dem Balkon zwischengelagert werden.

