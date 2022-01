Kantine nach Explosion eingestürzt: Mindestens 9 Tote

Beim Einsturz einer Kantine nach einer Gasexplosion sind in Südwestchina mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück passierte am Freitag im Stadtbezirk Wulong in der Metropole Chongqing, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.