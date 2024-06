Kaputte Stromleitung setzt Pustertalbahn außer Gefecht

Gleich 2 Mal mussten die Wehrleute wegen durchgeschmorter Transformatoren im Umspannwerk der Edyna in Puenland ausrücken.In beiden Fällen – es handelte sich um 2 Transformatoren in unterschiedlichen Bereichen der Station – belüfteten die Einsatzkräfte den Traforaum und übergaben die Station anschließend wieder an die Techniker der Edyna.Nach dem 2. Einsatz bei Edyna erreichte die Feuerwehr die Meldung einer Wandererin, dass in der Rienzschlucht ein Stromkabel einer 20.000 Volt-Mittelspannungsleitung über dem Wanderweg liege und noch unter Spannung stünde.Sofort rückten die Wehrleute aus, um die Einsatzstelle abzusichern. Wie sich später herausstellte, berührte die kaputte Stromleitung die Oberleitung der durch die Rienzschlucht führenden Pustertalbahn und stand deshalb unter Spannung.Die kaputte Leitung wurde mithilfe einer Drohne der Feuerwehr Ehrenburg abgeflogen, der beschädigte Teil umfasst etwa 350 Meter Länge.In Zusammenarbeit mit Edyna, Brunecks Bürgermeister Roland Griessmair, dem Schienennetzbetreiber RFI und den Carabinieri wurde die Reparatur des betroffenen Teils veranlasst.Wie lange die Arbeiten andauern, war bis zur Mittagszeit noch nicht klar.Aus Sicherheitsgründen wurden aufgrund des am Boden liegenden Kabels die Rad- und Wanderwege in bzw. durch die Rienzschlucht gesperrt. Diese Sperre bleibt bis zum Ende der Arbeiten aufrecht.Damit die kaputte Leitung von der Oberleitung der Pustertalbahn entfernt werden konnte, musste die Bahnlinie gegen 11.30 Uhr gesperrt werden. Die Wiederöffnung wird kommuniziert.Kurz vor Mittag schließlich drang in Bruneck Ost aus einem Kleinwagen während der Fahrt plötzlich dichter Rauch. Beim Eintreffen der Wehrleute stellte sich heraus, dass es sich um einen technischen Defekt handelte und der vermeintliche Rauch Wasserdampf aus der Kühlanlage war. Der Kleinwagen musste abgeschleppt werden.