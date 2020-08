Kardaun: Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

In der Nacht auf Samstag hat sich gegen 0.30 Uhr ein aufsehenerregender Verkehrsunfall in der Gemeinde Karneid ereignet. Ein Auto überschlug sich auf der Eggentaler Straße und blieb auf dem Dach liegen.Die Freiwilligen Feuerwehren von Kardaun-Karneid und Gummer sowie das Weiße Kreuz von Welschnofen eilten umgehend zur Unfallstelle und kümmerten sich um die Erstversorgung.Glücklicherweise hatten sich die Insassen bereits selbst aus dem Fahrzeug befreit. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden zur Vorsorge ins Krankenhaus gebracht.Die Wehrleute übernahmen die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Im Einsatz standen auch die Behörden, die die Erhebungen zum Unfallhergang aufgenommen haben.

jno