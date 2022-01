Kardaun: Mehrere Verletzte nach heftigem Frontalzusammenstoß

Der Unfall hat sich am gestrigen Samstagabend gegen 19.15 Uhr auf der Eggentaler Staatsstraße zugetragen. Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen 2 Pkw sind ersten Informationen zufolge insgesamt 3 Personen leicht und eine weitere Person mittelschwer verletzt worden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.Im Einsatz standen die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes, die sich um die Erstversorgung der Patienten kümmerten und die Verletzten im Anschluss ins Krankenhaus brachten. Die Freiwillige Feuerwehr von Kardaun-Karneid unterstützte den Rettungsdienst, leuchtete die Einsatzstelle aus und übernahm die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz standen auch die Behörden, die die Erhebungen zum Unfallhergang aufgenommen haben.

