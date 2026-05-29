Gegen 18.30 Uhr kam es auf dem Tankstellengelände zu einem Streit, der schließlich außer Kontrolle geriet. Beteiligt waren offenbar zwei einheimische Männer aus Kardaun im Alter von 67 und 55 Jahren. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die beiden aneinander, wobei sich die Situation gefährlich zuspitzte.<BR \/><BR \/>Unmittelbar vor dem Gewaltausbruch soll der 67-Jährige auf einer Bank gesessen haben, während sich der 55-Jährige in der Bar befand. Als dieser die Bar verließ und zu seinem Fahrrad gehen wollte, soll ihm der ältere Mann noch etwas zugerufen haben. Daraufhin näherte sich der 55-Jährige dem 67-Jährigen und versetzte ihm offenbar eine Ohrfeige. <h3>\r\nEineinhalb Stunden nach dem Vorfall ist der mutmaßliche Täter zur Tankstelle zurückgekehrt<\/h3>Diese soll so heftig gewesen sein, dass der Mann zu Boden stürzte, mit dem Kopf aufschlug und das Bewusstsein verlor. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Anschließend stieg der 55-Jährige auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Tankstelle. Wenig später kehrte er allerdings zum Tatort zurück. <BR \/><BR \/>Der Schwerverletzte wurde inzwischen vom Notarzt des Weißen Kreuzes erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Bozen eingeliefert. Dort wird er derzeit auf der Intensivstation behandelt. Die Ärzte enthalten sich bislang jeder Prognose.<BR \/><BR \/>Rund eineinhalb Stunden nach dem Vorfall soll der mutmaßliche Täter zur Tankstelle zurückgekehrt sein – zuvor hatte er sich offenbar umgezogen. Die Carabinieri nahmen den 55-Jährigen schließlich wegen versuchten Mordes fest.<BR \/><BR \/>Wie es genau zu der Auseinandersetzung gekommen war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ersten Informationen zufolge sollen sich die beiden Männer gekannt haben.